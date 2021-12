Gardone, resta chiuso il centro anziani Trevisani

(red.) Rimane chiuso almeno ancora per tutte le festività natalizie il centro sociale “Trevisani” di Gardone Riviera (Brescia), struttura che il 17 novembre scorso ha dovuto fare i conti con alcuni contagi da coronavirus contratti tra gli utenti e finito sotto i fari per le polemiche che ne sono conseguite.

In via prudenziale il luogo di aggregazione in via Trieste resta, al momento, off limits per gli utenti ed i cittadini.

Il “Trevisani” era finito nell’occhio del ciclone per una cena avvenuta il 9 novembre scorso, a seguito della quale alcuni anziani, tutti vaccinati con prima e seconda dose, risultarono positivi al Covid19.

I responsabili della struttura chiarirono ce erano state rispettate tutte le misure previste dal protocollo sul contenimento del coronavirus. Il centro riaprirà a gennaio, quando anche la maggior parte degli utenti avrà ricevuto la terza dose.