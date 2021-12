Festival e fiere del libro alla ricerca della “Meraviglia”

(red.) Rete Pym si prepara a un 2022 ricco di iniziative ispirate alla “Meraviglia”, tema comune scelto dai tre eventi fondatori della rete dedicata a festival e fiere culturali, alla quale dal prossimo anno si uniranno due nuove realtà: dal 2022 Elba Book Festival, Festival Giallo Garda (Raffa di Puegnago, Brescia) e Fiera del Libro di Argonautilus (Sardegna) danno il benvenuto in Rete Pym a Microfestival delle Storie e Officine Wort.

La Rete Pym è nata dall’iniziativa congiunta di Elba Book Festival, Festival Giallo Garda e Fiera del Libro di Argonautilus (Sardegna), cui dal 2022 aderiscono anche il Microfestival delle Storie e Officine Wort: è l’unica rete di Fiere e Festival in Italia, un patto tra soggetti interessati alla promozione del libro per stimolare un’azione coordinata e collettiva orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale, oltre che uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e turistico delle comunità.

Nel 2022 tutte le manifestazioni lavoreranno sullo stesso concetto, quello di meraviglia: “… un sentimento vivo e improvviso di ammirazione, di sorpresa, che si prova nel vedere, udire, conoscere cosa che sia o appaia nuova, straordinaria, strana o comunque inaspettata”.

La meraviglia è rottura improvvisa e disorientante. Gli strumenti usati fino a un momento prima per interpretare la realtà sono diventati inutili, da gettare a terra, manca il terreno sotto i piedi perché non era possibile prevedere l’evento che ci è appena capitato, con gli occhi sbarrati siamo catapultati in mare aperto senza bussola, né mappe per orientarci su una barchetta incerta.

Un’esperienza in cui la sorpresa per il nuovo e il terrore dell’ignoto convivono, come ricorda Aristotele parlando del θαῦμα (thauma) come origine del filosofare. Nella meraviglia ci perdiamo, non siamo più un uomo o una donna che afferma con sicurezza cos’è il mondo ma un’esistenza sospesa che domanda barcollante.

Un celebre proverbio toscano dice “Nessuna meraviglia dura più di tre giorni”. Lo ritroviamo formulato con minime sfumature in quasi tutte le regioni italiane. Dunque la saggezza popolare ci dice che l’effetto della meraviglia finisce in fretta poi tutto torna alla normalità; cerchiamo di farci trovare sempre pronti ad accoglierla nel cuore e nella mente quando ci esplode davanti.