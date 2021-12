Calvagese, mobilitazione contro il centro rifiuti di Garda Uno

(red.) Il no è netto e senza possibilità di ripensamenti, tanto che è nato un comitato per bloccare il progetto di Garda Uno che prevede la realizzazione di un centro raccolta rifiuti a Carzago, frazione di Calvagese della Riviera, nel bresciano.

Il “Comitato cittadini Calvagese” si oppone al trasferimento dell’azienda, attualmente situata a Padenghe, e che si occupa di servizi ambientali, tra cui la raccolta rifiuti.

Il nuovo centro sorgerebbe su un’area di 25 mila metri quadri, con 150 dipendenti con una movimentazione di 150 camion della raccolta rifiuti.

Il tutto, è l’accusa del Comitato, in “una zona agricola di salvaguardia” nel territorio della Valtenesi.

La relazione del progetto non ha convinto i cittadini che si oppongono al nuovo impianto per il quale è già stata fissata la seconda Conferenza di Vas (il 20 dicembre) durante la quale il Consiglio comunale, guidato dal primo cittadino Simonetta Gabana, discuterà la variante al Pgt necessaria per autorizzare il nuovo polo di raccolta rifiuti.

Anche la minoranza, con i consiglieri della lista “Per Calvagese” stigmatizza la volontà dell’amministrazione di dare il via libera all’insediamento, rilevando che l’area individuata sorge attigua ad una zona artigianale ma anche ad abitazioni private e non distante neppure dalla discarica per rifiuti speciali “Mdc”, quella per rifiuti inerti “Meloni” e l’impianto di trattamento di rifiuti speciali di “Rmb”, al confine con Calvagese.

Per il Comitato l’obbiettivo è bloccare il progetto, ritenuto “incompatibile” con il territorio, e che avrà, secondo chi si oppone, un effetto impattante sulla viabilità e sulla “qualità di vita” dei cittadini.

Contro la nuova discarica di Garda Uno si è espresso anche il Codacons che ha annunciato “un esposto all’Arpa per le verifiche e gli interventi del caso”.