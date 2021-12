Lonato, cade col deltaplano: perde la vita 60enne di Pozzolengo

(red) Un uomo di 60 anni abitante a Pozzolengo ha perso la vita nel primo pomeriggio, intorno alle 15 di questo sabato, precipitando con il suo deltaplano a motore a Centenaro di Lonato, a poca distanza dall’aviosuperficie di via Panizze dalla quale era decollato per effettuare una serie di evoluzioni alla guida del piccolo velivolo amatoriale.

I rilievi e la ricostruzione esatta della dinamica sono al vaglio dei carabinieri di Desenzano, ma il gravissimo incidente si sarebbe verificato a causa del cedimento della struttura alare del mezzo. Secondo alcune testimonianze, le ali del deltaplano si sarebbero quasi richiuse su se stesse e il velivolo è precipitato.

L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento. L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto per il pilota di Pozzolengo non c’era più niente da fare.