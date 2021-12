Domenica a Sirmione la premiazione del Photo Challenge e della Photo Marathon

(red.) Manca poco per scoprire i vincitori dell’edizione 2021 del Lake Garda Photo Challenge e della Sirmione Photo Marathon, due dei quattro contest della XII edizione del Premio Sirmione per la Fotografia, che ha visto coinvolti quest’anno ben 732 fotografi, per un totale di 2542 scatti inviati.

La Giuria, composta da tecnici del mondo della fotografia e autorità, ha concluso il suo imponente lavoro. Scelte infatti le foto vincitrici che si aggiudicheranno il primo premio di ognuno dei due contest – del valore di 1.500 euro – e gli altri premi in palio.

La cerimonia si tiene domenica 12 dicembre alle 10 presso il Palazzo dei Congressi di Sirmione; durante l’evento verranno mostrate al pubblico le fotografie vincitrici, commentate dalla giuria tecnica, oltre che dagli autori stessi.

Sarà l’occasione per rivedere anche gli scatti vincitori dei due concorsi già conclusi per questo 2021: il Block Notes Photo Contest e la Sirmione 10% Photo Marathon.

Non mancheranno le sorprese, tra gli ospiti della mattinata e le novità “fotografiche” in arrivo per il prossimo 2022.

Ingresso libero. Green Pass richiesto: la platea sarà gestita osservando le norme di sicurezza anti Covid.

Per prenotare il proprio posto alla cerimonia di premiazione > https://bit.ly/3IrYe52