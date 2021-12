Rivoltella, litiga con un uomo e lo ferisce al volto con una lama

(red.) Un’accesa lite, al termine della quale è spuntata la lama di un coltello che ha colpito in pieno volto un 42enne, sfregiandolo.

Il grave episodio si è verificato martedì 7 dicembre in piano giorno, e sotto gli occhi di diversi testimoni, in via Agello a Rivoltella del Garda, nel bresciano.

A ferire l’uomo una donna originaria dell’Est Europa, l quale, dopo avere tagliato le gomme dell’auto della fidanzata del 42enne, avrebbe usato poi l’arma bianca contro la vittima, al culmine di una discussione avvenuta nei pressi di piazza degli Alpini. L’alterco è proseguito e il 42enne, ad un certo punto, ha spinto la ragazza nella fontana di via Parrocchiale.

La straniera ha quindi estratto il coltello e ha colpito l’uomo al volto, procurandogli una ferita che, fortunatamente, non si è rivelata grave. Per sedare la donna sono intervenuti alcuni passanti che avevano assistito alla scena e che hanno allertato le forze dell’ordine.

Il 42enne è stato trasferito in ospedale per essere medicato.