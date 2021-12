Troppa gente senza mascherina, chiusa la discoteca Art Club di Desenzano

(red.) Il locale Commissariato di Polizia ha disposto cinque giorni di chiusura per la discoteca Art Club di Desenzano del Garda dopo aver accertato violazioni della normativa anti Covid. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo le ultime direttive della Prefettura di Brescia, sono stati effettuati controlli che hanno rilevato la presenza di alcune centinaia di avventori, in numero eccessivo rispetto alla capienza consentita dalla normativa anti Covid.

Gli agenti della Questura hanno inoltre accertato che le oltre 700 persone che si trovavano all’interno della discoteca non rispettavano le distanze di sicurezza, l’uso dei dispositivi di protezione (le mascherine sono obbligatorie quando non si sta ballando) e che il gestore del locale non aveva approntato la cartellonistica che deve indicare la capienza massima consentita.

Per queste violazioni sono state contestate le previste sanzioni pecuniarie. In più, i verbali saranno trasmessi alla Prefettura di Brescia, che potrà valutare se estendere la chiusura fino a 30 giorni. “Chiusi per cinque giorni: ci scusiamo per il disagio, si riparte venerdì 10 dicembre”, si legge sulla pagina Facebook della discoteca.