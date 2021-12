Sirmione, 86enne con l’auto nel fosso

(red.) Si temeva il peggio per una 86enne finita con la propria Panda in un fosso in località Punta Grò a Sirmione, nel bresciano.

L’ incidente si è verificato poco dopo le 15 di martedì 30 novembre in via Verona: l’anziana ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e rimanendo intrappolata nella vettura.

Areu ha fatto scattare un codice rosso, soprattutto in considerazione dell’età della signora e della tipologia di sinistro, poi fortunatamente declassato in giallo. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, che ha trasferito la donna all’ospedale di Desenzano del Garda dove si trova ricoverata, e i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e la polizia locale per i rilievi del sinistro.