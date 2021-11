Bedizzole, cade in acqua per salvare i cani: grave cacciatore

(red.) Quando lo hanno soccorso era aggrappato ad un ramo, nella Seriola che attraversa il parco Airone a Bedizzole, nel bresciano.

La disavventura è occorsa ad un cacciatore 35enne di Prevalle che è scivolato mentre passeggiava in compagnia dei propri cani, finiti in acqua: per salvarli l’uomo si è gettato nel canale.

A sentire le grida dell’uomo alcuni passanti, che hanno dato l’allarme: il 35enne è stato raggiunto e portato a riva, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi: era rimasto a lungo nell’acqua gelida, riportando uno stato di ipotermia e un arresto cardiaco.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso che, effettuate le manovre di primo soccorso ha trasferito il cacciatore al Civile di Brescia, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo anche i cani dell’uomo. Presenti anche le forze dell’ordine, per ricostruire i contorni dell’infortunio.