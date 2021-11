Sirmione, una “tribuna rossa” al centro sportivo di Lugana

(red.) Una “tribuna rossa” ideata al fine di lanciare ogni giorno un messaggio contro la violenza sulle Donne: da oggi il Centro Sportivo Comunale di Lugana accoglierà cosi atleti, sportivi e spettatori, per continuare a sensibilizzare ognuno di noi su un tema cosi rilevante e purtroppo di crescente attualità.

La proposta lanciata dalla Commissione Servizi alla Persona e dalla Commissione Sport e Associazionismo è stata subito accolta e rapidamente messa in pratica dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.