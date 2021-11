San Felice, giovedì l’ultimo saluto a Paola Tonoli

(red.) Si terranno giovedì 25 novembre alle 15 i funerali di Paola Tonoli, la 43enne scomparsa il 27 ottobre scorso e rinvenuta senza vita a San Felice del Benaco (Brescia) domenica 14 novembre.

L’addio a Paola sarà nella chiesa del Cimitero di Manerba del Garda quindi la salma verrà tumulata nel camposanto.

Le visite sono aperte da questo mercoledì dalle 14 alle 19.30 e domani dalle 9. Per desiderio della famiglia niente fiori ma opere di bene e Sante Messe in suffragio.

Sul necrologio pubblicato dalla famiglia un versetto tratto dal vangelo di Giovanni: “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”.