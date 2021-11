Gardone, focolaio al centro anziani: 25 contagiati

(red.) Sono 25 gli anziani contagiati da Covid19 a Gardone Riviera.

I “nonni”, come riferisce Il Giornale di Brescia, si sarebbero ammalati dopo una cena a cui hanno partecipato decine di persone, in un centro sociale via via Trieste.

In una settimana sono stati infatti registrati 25 nuovi casi, tra le persone che hanno partecipato all’evento. Le condizioni degli anziani contagiati sarebbero buone, ma per uno di essi è stato necessario il ricovero in ospedale.

Un caso che dimostra come debba sempre essere tenuta alta l’attenzione sulle misure di distanziamento e di protezione personale, a maggior ragione in un periodo critico come quello attuale, con la curva dei contagi in salita, anche nel bresciano.