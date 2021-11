Banda di ladri in azione a Desenzano e Rivoltella

(red.) Non solo la Bassa bresciana, ma anche il territorio del Garda è stato preso di mira dai ladri che hanno effettuato diverse incursioni nel volgere di pochi giorni.

Sarebbero almeno sei le case “visitate” dai malviventi in sole 48 ore. Ed il modus operandi sarebbe il medesimo, indicativo del fatto che potrebbe trattarsi di un’unica banda ad effettuare le incursioni.

A Desenzano le incursioni sono avvenute in appartamenti situati nella zona tra via Rambotti e via Allende e, a Rivoltella, tra via San Zeno e via Michelangelo, e in località Mabellini. I ladri hanno depredato le case di gioielli e preziosi portando con sè un grosso flessibile, con lo scopo di aprire le casseforti eventualmente presenti. A segnalare la presenza dei malviventi alcuni residenti che hanno allertato la polizia, ma, all’arrivo delle forze dell’ordine, i banditi si erano già dileguati. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le telecamere di sorveglianza presenti in zona.

A Rivoltella il tentativo di furto è stato messo a segno lunedì pomeriggio, in via San Zeno, attorno alle 18: i ladri hanno cercato di rubare in diverse appartamenti, rimanendo a bocca asciutta. Le indagini sono affidate ai carabinieri.