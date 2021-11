“best practive”, operatori turistici a lezione dal Consorzio Garda Lombardia

(red.) Da mercoledì 24, la sede gardonese del Consorzio Garda Lombardia, diventa anche sede di formazione per il personale turistico bresciano.

Il tema è la “best practive” delle tecniche di europrogettazione, tema che ha attratto l’adesione (ad iscrizione gratuita) da parte del personale di associazioni di albergatori, pro-loco e consorzi, del massimo consentito di partecipanti in presenza secondo le normative vigenti e che quindi sigla un ottimistico successo per il Consorzio.

L’obiettivo di questo corso è di preparare il personale ai migliori metodi per costruire progetti per i quali poter chiedere finanziamenti agli enti preposti, portandoli alla chiara identificazione di obiettivi, partner e valori, definire azioni, budget e rendicontazione finale.

Questo primo corso della durata di 12 ore spalmate in 4 incontri, dà lo start all’obiettivo della giunta guidata da Massimo Ghidelli di giungere ad un “comune sentire” e ad un “comune operare” tra il personale turistico “per creare una allineata e concreta rete sul territorio, un insieme che peraltro già esiste nel Consorzio e che si fonda sul lavoro comune”.