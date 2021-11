Alpinisti in difficoltà soccorsi sul Monte Castello di Gaino

(red.) Soccorsi e portati in salvo stanotte due alpinisti, un uomo di 34 anni, residente in provincia di Brescia, e una donna di 34, della provincia di Bergamo. Erano bloccati su una cengia all’uscita della cresta nord-ovest del Monte Castello di Gaino, frazione di Toscolano Maderno. L’attivazione da parte della centrale per il Soccorso alpino è arrivata alle 20:30. Sono partiti subito sei tecnici della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana.

I soccorritori si sono divisi in due gruppi per procedere in direzioni diverse: poco dopo li hanno avvistati dalla cima. La seconda squadra allora ha continuato in cresta, poi i tecnici si sono calati dal versante ovest. Li hanno raggiunti e recuperati, erano illesi; infine, li hanno accompagnati fino al sentiero. L’intervento è finito all’una di notte. Le giornate diventano sempre più corte e le ore di luce a disposizione si riducono: se vi trovate in difficoltà, chiedete subito aiuto, perché un intervento svolto al buio è sempre più complesso. Importante anche verificare sempre le previsioni meteorologiche, per capire come evolve la situazione sotto questo aspetto.