(red.) Paura sabato mattina poco prima delle 8 in via Mezzocolle a Desezano per l’incendio che ha divorato un furgone dotato di frigorifero per i surgelati con a bordo due uomini che sono riusciti a mettersi in salvo. Non solo fiamme, ma anche una serie di scoppi con i vetri del veicolo esplosi.

Stando alle cronache, il furgone stava effettuando una consegna al negozio di alimentari Maria Piva quando l’autista e il collega che si trovava con lui a bordo si sono accorti del fumo che si sprigionava dal motore seguito poi dalle prime fiamme.

I due ragazzi sono subito scesi chiedendo un estintore ai dipendenti del negozio. L’incendio però stava già divorando il mezzo con tanto di esplosioni che hanno distrutto pneumatici e finestrini, con i vetri in frantumi e una grande vampata alimentata probabilmente dalla cella frigorifera in vetroresina.

Gli abitanti dei dintorni hanno lanciato l’allarme e i vigili del fuoco di Desenzano sono arrivati sul posto con un’autobotte, seguiti da una squadra arrivata da Brescia e hanno domato rapidamente le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o ustionato. La strada è rimasta chiusa un paio d’ore per la messa in sicurezza e la rimozione del veicolo, seguita dalle operazioni di pulizia e bonifica della zona.