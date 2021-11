Roè Volciano, schianto auto-moto: grave una 18enne

(red.) Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 18 novembre lungo la gardesana, all’altezza dei Tormini.

Nello scontro tra un’auto ed una moto sarebbe rimasta ferita una 18enne, trasferita in ospedale in codice rosso.

L’incidente si è verificato attorno alle 19, nei pressi della rotonda di Roé Volciano (Brescia), all’incrocio con via Ziliani.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità, con code di oltre un chilometro che si sono formate in un orario di punta. Sul posto, per i rilievi, e, per dirigere le operazioni sul traffico, la polizia stradale.