Capannone con macchine da lavoro rubate scoperto a Calvagese della Riviera

(red.) Il titolare di un capannone di Calvagese della Riviera è stato arrestato e si trova, ora, ai domiciliari in seguito a un’indagine condotta dai carabinieri di Sirmione.

I militari stavano indagando sul furto di un grosso escavatore avvenuto in paese i primi di novembre. La pista ha portato gli agenti proprio nei pressi del capannone e, all’arrivo del proprietario, è scattata la perquisizione.

I carabinieri hanno, così, trovato l’escavatore rubato a Sirmione, un autocarro con targa modifica rubato a Roncadelle lo scorso ottobre, una pala meccanica rubata a Lonato del Garda a novembre e altri importanti attrezzi da lavoro di non poco valore. Il proprietario dello stabile non ha saputo giustificare la presenza dei mezzi. E’ stato, quindi arrestato. Il fermo è stato convalidato anche dal Giudice del Tribunale di Brescia.