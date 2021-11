1.300 chili di alimenti raccolti dalla Croce Rossa al Leone di Lonato

(red.) Sabato 13 novembre per la quarta giornata di raccolta di viveri dall’inizio dell’anno, i volontari della Croce Rossa, Comitato di Calvisano, hanno raccolto 1.300 chili di alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, olio, latte, conserve) e di prodotti per l’igiene della casa o specifici per i più piccoli (omogenizzati e alimenti per l’infanzia) dai clienti del Leone Shopping Center di Lonato. Il materiale raccolto servirà per comporre i pacchi di viveri che vengono portati da Croce Rossa ogni settimana alle famiglie più bisognose del territorio di Calvisano.