Le 100 giornate del presidio per il fiume Chiese: martedì un incontro

(red.) Il Comitato per la salute, la rinascita e la salvaguardia del Centro Storico di Brescia – del Club per l’Unesco di Brescia – e Provincia Bene Comune Brescia organizzano per martedì 16 n0vembre alle ore 17 presso la sala Sant’Agostino in Broletto un incontro sul tema “9 agosto-16 novembre 2021. Le 100 giornate del presidio a difesa del fiume Chiese. Ovvero: le 10 giornate al quadrato di Brescia super leonessa d’Italia”.

Introduce: Maurizio Bresciani, Comitato Centro Storico di Brescia.

Comunicazioni:

Francesco Catalano, presidente Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord.

Marco Apostoli, consigliere di Provincia Bene Comune.

Interventi:

Filippo Ronchi, storico del Risorgimento Italiano.

Gianluca Bordiga, presidente Associazioni fiume Chiese/lago d’Idro.

Giulia Venia, Coordinamento Democrazia Costituzionale-Brescia.

Conclude:

Cesare Giovanardi, Club per l’Unesco di Brescia.