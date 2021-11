Lonato: locale chiuso dal questore per due settimane

(red.) Giovedì i carabinieri della stazione di Lonato del Garda e della Compagnia di Desenzano, hanno dato esecuzione al provvedimento di chiusura di una noto locale di Lonato del Garda, emesso dal questore di Brescia ai sensi dell’art. 100 del Testo unico di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento scaturisce sia dalle diverse violazioni alle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, sia dai numerosi interventi effettuati durante l’anno corrente dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda per furti, rapine e liti avvenuti presso il locale o nelle immediate adiacenze.

Sulla base dei riscontri dei carabinieri, il questore di Brescia ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni: riaprirà il 26 novembre.