Treni, lavori sulla Milano-Brescia-Verona: cambiano corse edorari

(red.) Per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali in diversi punti della rete, su disposizione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) nelle giornate di sabato 13 e domenica 14, sabato 27 e domenica 28 novembre la circolazione sulla linea Milano-Brescia-Verona subirà variazioni. “Si consiglia ai passeggeri”, si legge in una nota dell’azienda, “che devono spostarsi tra Milano e Verona di scegliere il percorso alternativo via Mantova”. Queste le modifiche alla circolazione: il 13, 27 e 28 novembre i treni circoleranno solo fra Milano Centrale e Peschiera del Garda; domenica 14 novembre solo fra Milano Centrale e Brescia.

In questi giorni, Trenord “sconsiglia di programmare spostamenti in treno su questa tratta”.

Per spostarsi tra Milano e Verona, “si consiglia ai viaggiatori di utilizzare il percorso alternativo via Mantova: i passeggeri da Milano Centrale e Milano Lambrate con i treni della linea regionale Milano-Cremona-Mantova possono raggiungere Mantova. La stazione è collegata a Verona Porta Nuova in 45 minuti dai treni della linea Verona-Mantova. Sarà possibile viaggiare sul collegamento Milano-Verona via Mantova con il biglietto Trenord per la tratta Milano-Verona”.

Durante i giorni delle interruzioni, il collegamento con Verona Porta Nuova da Peschiera e da Brescia sarà possibile anche con autobus sostitutivi.

Nei giorni 13, 27 e 28 novembre, da Peschiera per Verona i bus partiranno ogni 10 minuti, dalle ore 8.10 alle ore 0.20; da Verona per Peschiera la partenza sarà ogni 10 minuti fra le ore 5.35 e le ore 21.25.

Il 14 novembre, da Brescia per Verona gli autobus partiranno ogni 10 minuti dalle ore 7.40 alle ore 0.30; da Verona per Brescia dalle ore 5.16 alle ore 20.46.

Sul sito web e sull’App Trenord sono disponibili ulteriori dettagli sugli orari delle corse via Mantova e sulle modifiche del servizio previste a causa dei lavori – anche effettuando la ricerca sul motore orario. Per i propri clienti l’azienda ferroviaria ha predisposto anche comunicazioni sonore sui treni della linea; i capitreno a bordo daranno assistenza ai passeggeri, per agevolarne il viaggio.

“Si ricorda”, continua la nota di Rfi, “che a causa di ulteriori lavori infrastrutturali che Rfi svolgerà fino a venerdì 3 dicembre sul nodo di Milano, i treni della linea Milano-Brescia-Verona da Milano Centrale partono con un anticipo di cinque minuti rispetto a quanto previsto dall’orario regolare. Le corse da Verona arrivano a destinazione a Milano con un posticipo stimato dal gestore dell’infrastruttura pari a 5 minuti”. “Inoltre, a causa di tali lavori le corse 2636 (Verona 15.45-Milano Centrale 17.35) e 2638 (Verona 16.45-Milano Centrale 18.35) nei giorni di sabato hanno destinazione a Milano Lambrate, invece che a Milano Centrale”.