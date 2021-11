Lonato, al Leone raccolta viveri per la Croce Rossa

(red.) Sabato 13 novembre torna l’appuntamento con la solidarietà per le famiglie bisognose.

Grazie alla clientela del Leone, il centro commerciale a Lonato del Garda (Brescia), che non ha mai fatto mancare il proprio supporto in favore delle iniziative a sostegno delle associazioni del territorio rispondendo sempre in modo molto generoso, è in programma la quarta giornata di raccolta di viveri dall’inizio dell’anno, organizzata in questo caso in favore di Croce Rossa – Comitato di Calvisano.

Durante la giornata di sabato, i volontari della Croce Rossa saranno presenti in galleria, nella zona fronte casse, dalle 9 alle 20 per raccogliere generi di prima necessità di tipo alimentare a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, olio, latte, conserve ecc.), ma anche prodotti utili per l’igiene della casa o specifici per i più piccoli (omogenizzati e alimenti per l’infanzia). Il materiale raccolto servirà per comporre i pacchi di viveri che vengono portati da Croce Rossa ogni settimana alle famiglie più bisognose del territorio di Calvisano.

“Quest’anno siamo arrivati alla quarta giornata di raccolta in favore della Croce Rossa, non ne avevamo mai organizzate così tante prima in un solo anno. Ora che stiamo lentamente tornando alla normalità, e possiamo organizzare eventi in presenza e in sicurezza, non vogliamo dimenticarci dei bisogni del territorio che ci ospita, grazie anche alle sollecitazioni che ci arrivano dal Comitato di Calvisano della Croce Rossa” ha commentato Claudio Camuffo, direttore de Il Leone Shopping Center.