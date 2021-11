Limone, parcheggio a 5 piani e area benessere

(red.) I residenti sono un migliaio, ma, nella stagione turistica, le presenze a Limone del Garda (Brescia) lievitano fino a raggiungere il milione.

In questo assunto si colloca l’operazione avviata dall’amministrazione comunale gardesana che progetta di costruire un autosilo da cinque piani e dalla capienza di 680 posti auto, oltre alla realizzazione di un centro benessere e sportivo.

Il maxi parking verrà costruito in zona Torcol per un costo di 18 milioni di euro: di questi 8,3 sono quelli che l’amministrazione comunale guidata da sindaco Antonio Martinelli spenderà per acquisire l’area, con l’accensione di un mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti. Altri sette per il parcheggio e 4 per la piscina e la spa.

Il parcheggio da quasi 700 posti sarà a cinque piani, con entrata dall’autosilo limitrofo già esistente. Obiettivo del Comune è quello di cedere due piani del parking ad albergatori ed attività del paese, così che possano utilizzarli come servizio aggiuntivo per la clientela, ad un prezzo attorno ai 30mila euro.

In cima al parking una piscina, con area spa e benessere, dotata di un bara e che sarà utilizzabile sia d’estate sia d’inverno, perchè dotata di copertura. Un’opportunità che, è stata spiegata, va incontro anche ai B&B, che potranno così “allungare” la stagione turistica anche nel periodo in cui le presenze calano.