Abbonarsi conviene!…alle iniziative culturali dei musei del Garda

(red.) Anche quest’anno sta per partire con Abbonarsi conviene! dedicata ai Musei del Garda: Castello Scaligero e Grotte di Catullo a Sirmione, e Villa Romana a Desenzano del Garda.

Abbonarsi conviene!, il semestrale calendario di iniziative culturali destinate a tutte le fasce d’età e dedicate ad aspetti meno conosciuti del nostro patrimonio, tornerà quest’anno in presenza.

Il primo incontro proposto sarà, il 13 novembre alle ore 15.30, Spigolatura nell’oliveto. Nicola Castoldi, l’agronomo che si prende cura dell’oliveto storico delle Grotte di Catullo, accompagnerà il pubblico nella pratica della spigolatura che segue il momento della raccolta delle olive.

Seguirà il 20 novembre alle ore 15.30 l’incontro La cura di sé delle donne romane. Scopriremo insieme le abitudini di bellezza delle donne romane attraverso gli oggetti conservati nell’Antiquarium della Villa Romana di Desenzano del Garda.

Il 27 novembre alle ore 15.30 è invece in programma l’approfondimento La darsena del Castello, un piccolo focus a cura del direttore, Silvia Zanzani, sulla peculiarità della darsena scaligera e sulle cure di cui ha costantemente bisogno.

La partecipazione alle attività è gratuita, previo pagamento del biglietto di ingresso. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo drm-lom.didattica@beniculturali.it

L’Abbonamento 3 Musei del Garda consente l’accesso illimitato ai tre siti museali e alle loro attività per un anno a partire dalla data di acquisto.