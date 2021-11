San Felice ai suoi abitanti; “Lasciate una frase per la Giornata della Gentilezza”

(red.) La Giornata mondiale della gentilezza si festeggia in tutto il mondo il 13 Novembre, data della Conferenza del World Kindness Movement di Tokyo del 1998 in cui venne stesa la Dichiarazione della Gentilezza. L’obiettivo di questa ricorrenza è di sensibilizzare le persone sui temi del benessere pubblico quali il senso civico, il rispetto delle regole, della cosa pubblica, dell’ambiente per una coesistenza pacifica e mirata all’accoglienza ed alla cura, la cooperazione tra le Nazioni.

Il Comune di San Felice del Benaco individua in questa Giornata l’occasione ideale per dare avvio a diverse attività culturali che proseguiranno, come attuazione di indirizzo della politica sul territorio, dove il tema della gentilezza diviene valore personale e sociale da applicare nella vita collettiva nelle relazioni tra le persone, nei rapporti tra Amministrazione e Cittadini, nei comportamenti nei confronti dell’ambiente e della cosa pubblica.

Nelle giornata di Sabato 13 Novembre, sotto il Portico del Palazzo Ex Monte di Pietà in Piazza Municipio, sarà posizionata una parete bianca (che resterà fino al 20 Novembre), su cui tutti i Cittadini potranno affiggere una parola, una frase, un pensiero gentile che andrà a comporre la Parete di Gentilezza della Comunità. “La gentilezza è cura, pazienza, cortesia e empatia”, ha commentato Sandra Tarmanini, assessore alla Cultura e Pari Opportunità del comune gardesano. “Vuol dire offrire attenzione a chi abbiamo intorno, anche attraverso piccoli gesti. È una qualità che permette di vivere meglio il luogo di lavoro, la famiglia, gli amici e gli spazi pubblici, la Scuola, il condominio, il mezzo di trasporto.”