Lonato, (ennesimo) assalto al deposito tabacchi dei Monopoli di Stato

(red.) Assalto al deposito dei Monopoli di Stato a Lonato del Garda, nel Bresciano. Non è la prima volta che accade: si tratta del quarto assalto dal 2007. Ingenti i danni subiti dalla struttura in località Rassica dove il blitz è avvenuto attorno alle 3 di mercoledì 10 novembre.

I malviventi hanno sfondato la cancellata, quindi il portone di ingresso e posizionato due furgoni in modo tale da bloccare le vie di accesso al deposito utilizzando uno dei mezzi come ariete. Ancora da stabilire l’ammontare della refurtiva.

Nel colpo avvenuto nel 2013 vennero sottratti tabacchi del valore di 300mila euro e, a distanza di pochi mesi un colpo fotocopia che fruttò un bottino inferiore. Nel 2017 invece, fallì l’assalto di una banda che venne inseguita dai carabinieri e fece perdere le proprie tracce. Sul furto indaga la Compagnia dei carabinieri di Desenzano del Garda.