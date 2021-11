Salò, rito ordinario per i due turisti tedeschi

(red.) Hanno scelto il rito ordinario per il processo a loro carico.

Christian Teismann e Patrick Kassen, i due turisti tedeschi coinvolti nell’incidente nautico avvenuto lo scorso 19 giugno a Salò (Brescia) e in cui hanno perso la vita Greta Nedrotti, studentessa 25enne, e Umberto Garzarella, 37 anni, saranno alla sbarra il prossimo 10 novembre a Brescia.

Devono rispondere di omicidio colposo, naufragio e di omissione di soccorso.

In aula Teismann, manager di una importante azienda di computer e proprietario del motoscafo Riva Aquarama che investì il gozzo con a bordo i due ragazzi, comparirà da uomo libero, mentre l’amico Kassen, il quale si è assunto la responsabilità di essere alla guida del natante al momento dell’incidente, è da qualche mese agli arresti domiciliari nel modenese.

La famiglia di Greta Nedrotti sarà presente in aula, mentre quella di Umberto Garzarella ha deciso di non prendere parte al dibattimento.