Depuratore, mail fasulla del prefetto: è giallo

(red.) Nella vexata quaestio del depuratore del Garda ora spunta anche una mail fasulla inviata a nome del prefetto di Brescia, Attilio Visconti, commissario straordinario per il collettore delle acque del Garda.

Come si legge in una nota della Prefettura, “usando un account falso a nome del commissario straordinario, circostanza questa già denunciata all’autorità giudiziaria, si è tornati ad aprire una polemica sulla localizzazione del depuratore, imputando alla struttura commissariale una mancata valutazione. Il Prefetto è disponibile a tutti i confronti tecnici, ma non può tollerare un utilizzo di metodi denigratori verso tutte le persone e istituzioni che hanno contribuito alla redazione degli studi e dei progetti”.

La vicenda prende le mosse da un mail in cui è allegato l’audio (autentico) di una telefonata intercorsa tra Giorgio Bertanza dell’Università di Brescia, autore dello studio sul depuratore, ed il vice prefetto Stefano Simeone. Un audio che era stato pubblicato erroneamente, e poi rimosso nel volgere di poco tempo, sulla chat della conferenza dei sindaci, nella quale sono presenti 250 persone. Nel vocale si faceva riferimento ad un presunto costo “aggiuntivo” non contabilizzato per la realizzazione dell’impianto, spesa che metterebbe a rischio la veridicità dello studio effettuato per la realizzazione dell’impianto di depurazione.

Nel testo della mail (falsa) attribuita al commissario straordinario e inviata a parlamentari e consiglieri regionali oltre ad altri enti coinvolti nella vicenda del collettore, solo tre parole: “Leggere ascoltare attentamente”. Allegato un testo di tre pagine che riassume la vicenda del depuratore e un audio di quasi 4 minuti in cui Bertanza, lo scorso 1 1 luglio, si rivolge al prefetto Visconti per indicare alcune valutazioni sull’impianto. Il mittente della mail fasulla evidenzia in particolare un passaggio, quello in cui il professore farebbe riferimento al presunto “costo aggiuntiva che Acque Bresciane non ha conteggiato” in cui “si rischia di andare a minare la veridicità di tutto lo studio”. Il riferimento sarebbe all’ipotesi di realizzare il depuratore a Peschiera, che, come spiega la Prefettura nella nota diffusa a seguito dell’episodio” era stata già ampiamente valutata” da Acque Bresciane, dall’Ato e dal Ministero e “scartata per varie ragioni”, soprattutto per “l’onerosità dell’investimento” e “i tempi di realizzazione”.

Il commissario straordinario ribadisce inoltre la trasparenza del suo operato, dato che “tutti documenti per altro sono pubblicati in modo trasparente sul sito di Acque Bresciane”.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Brescia: l’ipotesi di reato è accesso abusivo al sistema informatico o telematico.