Desenzano, il 30esimo Cimento della Fraglia Vela

(red.) Chiusa la stagione estiva, la vela sul Garda bresciano continua con i suoi appuntamenti invernali.

La classe Dolphin 81, dopo aver premiato le sue barche dell’anno (Baraimbo e Achab), si prepara a correre il 30esimo “Cimento Invernale della Fraglia Vela Desenzano”, abbinato ai “Santarelli Days”, regate che tornano dopo le vicende legate alle restrizioni provocate dal Covid 19.

Le varie tappe si svolgeranno nelle date del 14 novembre-28 novembre e 16 -30 gennaio 2022, quando si correrà anche la Combinata Vela-Sci.

I Dolphin 81 annunciano la presenza degli equipaggi di punta con i suoi titolati skipper a cominciare da Pizzatti, Polettini, Paroni, i gentlemen Nassini, Perani e il presidente della classe Franceschino Crippa.

In acqua scenderanno anche le altre flotte Orc (Stazza Internazionale), i monotipi Meteor e Surprise. Sempre la Fraglia Vela del presidente Loda ospiterà il Gel-Laser per le classi a deriva. L’evento nato nel 1992 torna dopo le restrizioni per il Covid. Le date sono quelle del 20 novembre e 18 dicembre, nel 2022 l’8 gennaio e il 12 febbraio. In gara ci saranno singoli: Laser (oggi Ilca Standard e Radial ), il glorioso Finn, i sempre attuali Contender; nei doppi si riconfermano con ritrovato entusiasmo i Fireball che avranno come testimonial il team Stefanini-Borzani, Campioni d’Italia e Vice Campioni d’Europa.