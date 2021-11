Desenzano, cocaina nelle mutande: in manette pusher 31enne

(red.) Forse pensava che il nascondiglio scelto per occultare la droga fosse il migliore, ma così non è stato. A tradirlo è stato invece il nervosismo manifestato durante un controllo disposto dalla questura di Brescia ed effettuato dagli agenti della polizia di Desenzano del Garda.

Il pusher 31enne, fermato in via Giotto attorno alle 19 di martedì 2 novembre nella cittadina gardesana, ha dato segni di nervosismo e così i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale dalla quale sono emerse 13 confezioni termosaldate, contenenti ciascuna 30 grammi di sostanza.

La droga era stata occultata nella biancheria intima. Nello zainetto invece è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 300 euro suddivisi in banconote da 50, probabile provento dell’attività di spaccio. Per l’uomo, un desenzanese di 31 anni, sono scattate le manette ai polsi.