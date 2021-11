San Felice, Paola non si trova ma si accende una debole speranza

(red.) Ancora nessuna traccia di Paola Tonoli, la 43enne scomparsa da casa mercoledì sera a San Felice del Benaco, nel bresciano.

Le ricerche della donna sono proseguite senza sosta anche nella giornata di domenica 31 ottobre, ma senza risultati concreti anche se una flebile speranza è legata ad un presunto avvistamento della 43enne nella zona tra viale Italia e via Palazzo, all’angolo della strada che porta al cimitero. Avvistamento che, però, risale a giovedì sera, 24 ore dopo la denuncia di scomparsa.

Paola Tonoli, che recentemente ha vissuto un gravissimo lutto, la perdita del figlio 20enne Samuele Freddi, morto all’improvviso un paio di mesi fa, era stata vista l’ultima volta tra via San Fermo e via Zerneri verso le 23.30 di mercoledì.

Le ricerche sono partite, in un primo tempo, nell’area urbana e boschiva attorno a San Felice, poi si sono spostate nella zona a lago dove sono stati trovati i suoi effetti personali: i pantaloni che indossava la sera della scomparsa, le scarpe, la borsa e i documenti, rinvenuti tra la Baia del Vento e il promontorio di San Fermo.

Il dispositivo di ricerca dei Vigili del Fuoco, coordinato dalla Guardia Costiera di Salò, ha messo in campo un posto comando avanzato, un’ imbarcazione di ricerca in superficie, una seconda imbarcazione di supporto ai sommozzatori con un Rov, mini robot subacqueo a comando remoto, e con operatori in acqua, una moto d’acqua per controllare i bassi fondali e due droni per la ricerca dall’alto. Sono stati scandagliati oltre 900 mila metri quadri di fondali, ma senza successo.

Domenica le squadre sono tornate a cercare sulla terraferma, a seguito appunto dell’avvistamento di una persona le cui caratteristiche fisiche sono risultate compatibili con quelle della 43enne.

Al vaglio i filmati girati dalle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, fino a via Boschette a Portese e, per la prima volta, domenica sono stati utilizzati anche i cani molecolari.