Il Circolo Vela Gargnano chiude la stagione: “Nel 2021 ben 15 eventi di grande livello”

(red.) La stagione 2021 per il Circolo Vela Gargnano (lago di Garda), un’annata che ha visto qualcosa come 15 eventi, cinque internazionali, oltre 800 imbarcazioni in rappresentanza di 30 Nazioni; dai classici appuntamenti di Gorla 53 e Centomiglia 71, l’Europeo Master dei Laser con 250 concorrenti, i due Campionati Italiani Open dei Dolphin 81 e dell’Rs 21, la tappa della Gold Youth Cup delle barche volanti del 69F sul campo di gara a Limone, in ambito giovanile le sfide con Optimist, Rs Feva, O’ Pen Skiff, un titolo Mondiale conquistato nell’ Rs Feva Femminile grazie a Letizia Tonoli e Annalisa Vicentini (compreso il Campionato Italiano Giovanile Under 17), il Tricolore Protagonist 7.5 con i fratelli Marco e Paolo Cavallini, il secondo posto per Claudio Bazzoli (primo timoniere armatore) , il Circuito Dolphin per la flotta con l’affermazione tra i timonieri/armatori di Luca Nassini, il Campionato Mini Altura area Laghi con il Protagonist Bessi Bis di Giuliano Montegiove, più una serie infinita di piazzamenti sul podio, dove, spiccano l’ Ufetto di Marco Schirato, l’Asso 99 di Pier Omboni e Pier Zamboni, più il terzo posto tra i non professionisti all’Europeo Melges 24 di Gianni, Marco e Paolo Cavallini.

In occasione della regata del Trofeo Danesi sono stati presentati i due Optimist della squadra di Gargnano che portano i nomi di Greta & Umberto, i due giovani scomparsi l’estate scorsa in un incidente nautico sul Garda. Questa regata, come tutte le altre regate sul Garda sono state corse sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e XIV Zona, Gargnano ha poi goduto del significativo gemellaggio con la Vittoria Alata, simbolo storico della Città di Brescia. Il supporto di tutta l’attività giovanile di Gargnano grazie a Vanoli-Upm Cremona, Alpe del Garda, Pernice Comunicazione, Centrale del latte di Brescia. Gli altri Partner 2021 sono stati: Visit Brescia – Brescia Tourism, Fondazione Asm Brescia, Abe Brescia (per Childrenwindcup), Consorzio Garda Lombardia, Benaco Energia, Dap Brescia, Cantine Scolari, Best Wind, Marina di Bogliaco, Gardapost, Cantieri Feltrinelli, Acqua Castello di Vallio, Lab Center, Kwindoo, One Sails; il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Bardolino (passaggio Centomiglia) e Limone (Gold Cup 69F). La 71° Centomiglia ha goduto del contributo di Regione Lombardia.