Festa dei giovani sul Garda con il 43esimo Trofeo Danesi

(red.) 96 ragazzi e ragazze delle due divisioni A e B, gli Junior ed i Cadetti, più 17 giovanissimi del Gioco Vela che è, e deve rimanere, un vero gioco, è la scheda tecnica del 43° Trofeo dedicato ad Antonio Danesi, supportato da Fondazione Asm Brescia. Era l’ultima della stagione 2021 per il Circolo Vela Gargnano. E’ stata un’annata che ha visto qualcosa come 15 eventi (nonostante alcuni annullamenti o slittamenti in primavera causa Covid), regate per buona parte internazionali, con ben 800 imbarcazioni partecipanti in rappresentanza di 30 Nazioni.

Il Danesi si è sviluppato su due prove con il classico Pelèr (due manches) e una con la brezza più leggera della brezza pomeridiana dell’Ora. Lago stupendo in una giornata quasi estiva. Nella Divisione B, gli Under 16 ex Junior, affermazione per Alberto Avanzini (Centro Nautico Bardolino), costante risultati con tre quinti posti. Secondo (ma a pari punti con i concorrenti appena dopo in classifica) è Lorenzo Ghirotti, terzo Tommaso Picotti. Quarta e prima delle ragazze è Emilia Salvatore (Fraglia Vela Desenzano) costantemente tra i migliori delle Classifiche internazionali con un 5° posto nell’Europeo e un 2° nel Team Race Europeo a Squadre, 5° Vittoria de Murtas (Fraglia Riva), seconda ragazza, 13° Erik Scheidt (Fraglia Vela Riva), che correva per i colori della Lituania (Nazione della madre, l’olimpionica Gintare, senza dimenticare papà Robert con le sue 5 medaglie), primo in due prove, bandiera nera per start anticipato in gara 3. I Cadetti, ora divisione B (Under 11), il successo va, con tre primi posti, a Jesper Karlsen del Circolo Vela Toscolano-Maderno, sodalizio Dopo il “triplete” di Karlsen secondi e terzi sono Andrea e Sara Goffi della Canottieri Garda, la ragazza anche prima femminile, per la gioia del nonno Max, ex regatante con il suo “Elisir” nelle flotte Orc. In occasione della regata sono stati presentati i due Optimist della squadra di Gargnano che porteranno i nomi di Greta & Umberto, i due giovani scomparsi l’estate scorsa in un incidente nautico sul Garda. Grande festa finale per tutti i giovani con i premi della Best Wind di Malcesine del Trofeo Danesi corso sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, XIV Zona, il supporto di tutta l’attività giovanile di Gargnano grazie a Vanoli-Upm Cremona, Alpe del Garda, Centrale del latte di Brescia, Pernice Comunicazione, il significativo gemellaggio con la Vittoria Alata, simbolo storico della Città di Brescia.