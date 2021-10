Bedizzole, inaugurato il nuovo spazio Enel in via Brescia

(red.) Enel ancora più vicina ai cittadini di Bedizzole grazie al nuovo spazio Enel che rafforza e radica ulteriormente la presenza dell’Azienda sul territorio. L’ufficio di via Brescia 7, inaugurato venerdì scorso, costituirà un punto di riferimento per tutta la città, e il personale è pronto ad offrire un servizio non solo di qualità, ma anche all’insegna della sicurezza per tutti i clienti e gli operatori.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Giovanni Cottini, l’imprenditore Michael Crepaldi titolare di Partner NT Gruppo Impianti Desenzano e Gianluca Illumi, Responsabile negozi partner Lombardia di Enel.

Partner NT Gruppo Impianti Desenzano è un’Azienda che opera da anni sul territorio e la collaborazione con Enel ha portato all’apertura di questo negozio, facendone in breve tempo un importantissimo punto di riferimento per gli abitanti di Bedizzole.

Lo Spazio Enel nasce con l’obiettivo di proporre un servizio d’eccellenza e opportunità di risparmio a cittadini e imprese. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, vendita di prodotti di efficienza energetica e consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini.

”L’inaugurazione del nuovo Spazio Enel a Bedizzole – afferma Gianluca Illumi – dimostra una volta di più il valore che Enel attribuisce alle comunità locali ed è la conferma di un percorso di radicamento che l’Azienda sta portando avanti sul territorio regionale. Questa nuova apertura costituisce una bella storia di ripartenza e avvicina l’Azienda ai cittadini, garantendo un’assistenza professionale sia nella proposta di risparmio in bolletta sia di efficienza energetica”.

“Sono lieto che Enel abbia deciso di sostenere l’apertura di un negozio partner a Bedizzole – dichiara il Sindaco Giovanni Cottini – è un segnale sempre positivo quando un’azienda investe sul nostro territorio portando un servizio utile per i cittadini che consente un rapporto in presenza e diretto”.

Lo Spazio Enel di Bedizzole sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario dal lunedì al giovedì 8:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00; il venerdì 9:00 – 17:00 e il sabato 9:00 – 13:00.

All’interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se si indossa la mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All’interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione.