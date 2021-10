Depuratore, il Governo: “Gavardo-Montichiari scelta migliore”

(red.) Il Ministero della transizione ecologica tira dritto sulla vexata quaestio del depuratore del Garda, i cui impianti dovrebbero sorgere a Gavardo e Montichiari. Avallato l’operato del commissario straordinario, il prefetto di Brescia Attilio Visconti, il Mise ha riaffermato che il progetto si farà, dove e come ha deciso il rappresentante dello Stato.

Questa, in sostanza, la risposta data a Montecitorio dalla sottosegretaria Ilaria Fontana (M5S) all’interrogazione presentata dal deputato di LeU Devis Dori che chiedeva al ministero una posizione chiara sulla vicenda.

E il Mite l’ha data, ribadendo la bontà e la necessità del progetto, in considerazione della “dismissione delle condotte sublacuali, alla fine della loro vita tecnica”, e che Gavardo-Montichiari sono la scelta preferibile anche in base allo studio congiunto delle Università di Brescia, Verona e Trento che hanno realizzato “una valutazione integrata che ha tenuto conto degli aspetti economici, impiantistici e ambientali”.

La risposta all’interrogazione, tuttavia, sembra non tenere conto di una serie di passaggi avvenuti nel frattempo, come, ad esempio, l’interrogazione a Bruxelles dell’europarlamentare Eleonora Evi e la petizione alla Commissione Ue, ma anche i ricorsi al Tar dei Comuni di Montichiari, Gavardo, Prevalle e Muscoline, nonchè la protesta dei cittadini, confluita in un presidio permanente davanti al Broletto.

Tutti aspetti non citati nella risposta del Governo che tira dritto per la strada già tracciata e convalidata, per il Mite, dalle scelte del commissario.

Ignorata anche la relazione di Acque Bresciane sulla tenuta della condotta sublacuale del Garda, che potrebbe “reggere” almeno fino al 2035.

E in questo contesto si fa avanti Verona, con la richiesta di accelerare i tempi e, se Brescia rimarrà bloccata, di poter accedere alla parte economica destinata all’impianto sulla sponda bresciana del Garda (&0 milioni sono destinati a Brescia, 40 a Verona).

Azienda Gardesana Servizi è infatti pronta a partire con i lavori per il nuovo Collettore del Garda. Nelle prossime settimane, Ags pubblicherà i bandi per mettere a gara la realizzazione di altri tre tratti del collettore, sponda veronese. A novembre, Azienda Gardesana Servizi consegnerà formalmente le aree di cantiere alla ditta che si è aggiudicata la gara per la realizzazione del primo lotto e, contestualmente, partiranno ufficialmente i lavori per il nuovo Collettore del Garda – Sponda veronese.