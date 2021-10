San Felice, lutto cittadino per l’ultimo saluto a Viola

(red.) Sono fissati per questo venerdì i funerali di Viola Balzaretti, la 15enne di San Felice del Benaco (Brescia) morta per una colpo accidentale di fucile sparato dal fratellino di 13 anni nella loro casa di via Boschette, a Portese.

La cerimonia funebre, che è aperta al pubblico, è fissata per le 14,30 nel piazzale adiacente alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Portese. Giovedì sera la recita del rosario in Chiesa, alle 19.

Nel giorno dell’addio alla studentessa liceale, è stato indetto il lutto cittadino: un minuto di silenzio e serrande abbassate

Il sindaco Simone Zuin ha informato con una nota riguardo le modalità di partecipazione al dramma della famiglia Balzaretti. “La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia funebre nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali, negli istituti scolastici si osserverà un minuto di silenzio”.

L’amministrazione ha lanciato anche un invito ai cittadini: “È raccomandabile evitare qualsiasi atto e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata”.

Nel necrologio pubblicato dai familiari di Viola si legge: “Piccolo dolce

amore. Solo con il ricordo dei tuoi sorrisi, della tua esuberante vitalità e dei tuoi abbracci troveremo la forza di continuare”.