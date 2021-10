Gargnano, domenica under 15 in acqua per la 43° edizione del Trofeo Antonio Danesi

(red.) Al Circolo Vela Gargnano arrivano domenica prossima i giovani Under 15 della flotta dell’ Optimist. Sarà la 43° edizione del Trofeo Antonio Danesi, regata che chiude l’attività del Club lacustre di riva lombarda, dopo 15 Eventi, la presenza di skipper di 40 Nazioni, la Gold Cup del Persico 69F a Limone, l’Europeo Ilca (Laser) dei Master, le classiche di 53° Gorla e 71° Centomiglia, i due Campionati Italiani con i Monotipi Dolphin ed Rs 21, le regate per giovani con Rs Feva (e il titolo Mondiale Femminile conquistato da Letizia Tonoli e Annalisa Vicentini), O’ Pen Skiff, 29Er e Optimist. Questi ultimi saranno in gara al Danesi.

La stagione 2021 annota una presenza complessiva di circa 700 equipaggi, nonostante il Covid che ha costretto all’annullamento delle prove previste in primavera. Il Trofeo Danesi avrà come partner Fondazione Asm Brescia e vedrà in palio i gadgets della Best Wind di Malcesine. Sarà, quindi, staffetta con i Monotipi protagonisti del 68° Trofeo dell’Odio, una giornata baciata dal sole e dal vento del Garda con al via le classi Dolphin, Protagonist 7.5, Orc Varie, Ufetti 22 e Fun. Gli stessi giovani di Optimist, r Feva e O’ Pen Skiff di Gargnano, Bergamo, Fraglia Desenzano e Fraglia Peschiera, in allenamento tra le vele più grandi. Il Trofeo Danesi come tutte le regate si correranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e la XIV Zona Fiv, in collaborazione con le varie Classi ed i Club di riva Lombarda e Veneta del Lago.