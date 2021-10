Toscolano Maderno, soccorso a Gaino alpinista di 73 anni

(red.) Un alpinista di 73 anni di Lissone (Monza) si è infortunato sul Monte Castello, sopra l’abitato di Gaino, frazione di Toscolano Maderno. Era primo in cordata con un’altra persona, ma è precipitato per una decina di metri.

L’allarme è arrivato verso le 13 di questo martedì e la centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso e le squadre territoriali della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, a supporto delle operazioni. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Dopo il recupero, l’uomo è stato portato in ospedale. L’intervento si è concluso alle 14,30 circa.