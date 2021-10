Tragedia di San Felice, è stato il fratellino a tirare il grilletto

(red.) Sarebbe stato il fratellino di 13 anni a tirare accidentalmente il grilletto del fucile del padre, uccidendo sul colpo Viola Balzaretti, la 15enne studentessa del liceo linguistico morta nella villetta di famiglia a Portese di San Felice del Benaco sabato pomeriggio verso le 16,30.

Questa nuova versione della tragedia è emersa dall’interrogatorio del padre, Roberto Balzaretti, il 57enne medico ed ex assessore al quale in un primo momento era stata attribuita la responsabilità dello sparo.

L’ex assessore è stato sentito dettagliatamente nella notte tra sabato e domenica dal pubblico ministero di Brescia che di occupa delle indagini, Carlo Milanesi. Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla 15enne quando il ragazzino, che aveva in mano l’arma, ha tirato il grilletto colpendo la sorella in pieno petto e provocandone la morte sul colpo.

Il medico, quindi, non è più indagato per omicidio colposo, anche se resta il problema della mancata custodia dell’arma. La vicenda passa per competenza alla Procura dei minori, ma il ragazzo, avendo meno di 14 anni, non è imputabile.