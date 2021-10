68esima Regata dell’Odio, si corre domenica sul lago di Garda

(red.) La regata dell’Odio del Circolo Vela Gargnano scatterà alla 9 e mezza di domenica. Il Percorso andrà da Bogliaco porto nuovo – Campione – Bogliaco (durata max. 6 ore) per circa 12.5 miglia nautiche circa. L’Odio, nome un po’ provocatorio pensato dai giovani di allora, entra a far parte del Circuito Invernale. Avrà coefficiente 2 nel computo dei punteggi della Winter Cup di Gargnano. Per gli annali sarà la 68° edizione dell’evento, il secondo più longevo del Garda. Le due prove Costiere di febbraio e marzo 2022 della Winter avranno valore 1.0, la regata del 13 marzo del 44° Trofeo Roberto Bianchi tornerà ad essere una mini Long Distance, valore 2.0. Le classi saranno quelle monotipo (Asso, Fun, Dolphin, Protagonist 7.5 e Ufetti 22) più la mix della stazza internazionale Orc. Per i diportisti e gli equipaggi formato famiglia è prevista una “Veleggiata” sullo stesso percorso. La “chiusura” vera della stagione 2021 di Gargnano e le sue vele sarà il 24 ottobre con il Trofeo Antonio Danesi per gli Under 15 dell’Optimist. La regata avrà come partner Fondazione Asm Brescia e vedrà in palio i gadget della Best Wind di Malcesine. Tutte le regate si correranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela in collaborazione con le varie Classi ed i Club della riva Lombarda del Lago.

Non mancherà un primo bilancio sull’annata che visto Gargnano ancora al centro del movimento velico con l’Europeo Ilca (Laser) Master e ben 28 Nazioni presenti, i Campionati Italiani del Dolphin 81 e del nuovissimo Rs 21, la Gold Cup del Persico 69 F (corsa a Limone), oltre ai tradizionali Gorla, Centomiglia 71, ChildrenwindCup, le classiche di primavera di Bianchi e Gentlemen (In totale circa 650 le barche che hanno gareggiato in rappresentanza di 34 Nazioni), la Scuola vela estiva e le iniziative con le scuole Elementari e Medie, la presenza dei giovani delle squadre agonistiche alle gare in giro per il Mondo, un risultato su tutti il Mondiale Femminile del doppio Rs Feva vinto sul mar Baltico dall’equipaggio formato da Letizia Tonoli e Annalisa Vicentini, più tanti altri successi e piazzamenti con ogni tipo di imbarcazione.