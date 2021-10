Sul Garda la 38esima Regata dell’Odio

(red.) La 68esima edizione della “regata dell’Odio” del Circolo Vela Gargnano (Brescia) scatterà alla 9.30 di domenica 17 ottobre.

Il Percorso Altura prevede un tragitto da Bogliaco porto nuovo – Campione – Bogliaco (durata max. 6 ore) per circa 12.5 miglia nautiche circa.

L’ “Odio” nome un po’ provocatorio (anche se riferito alla passione sportiva), pensato dai giovani degli anni ’50, entra a far parte del Circuito Invernale. Avrà coefficiente 2 nel computo dei punteggi della Winter Cup 21-22 di Gargnano.

Le due prove costiere di febbraio e marzo 2022 avranno valore 1.0, la regata lunga del 13 marzo del 44esimo Trofeo Roberto Bianchi tornerà ad essere una mini Long Distante, valore 2.0.

Le classi saranno quelle monotipo (Asso, Fun, Dolphin, Protagonist 7.5 e Ufetti 22) più la mix della stazza internazionale Orc. La “chiusura” vera della stagione 2021 sarà il 24 ottobre con il Trofeo Antononio Danesi per gli Under 15 dell’Optimist.

La regata ha come partner Fondazione Asm Brescia e vedrà in palio i gadget della Best Wind di Malcesine. Tutte le regate si correranno sotto l’egida della Federazione Italiana Vela in collaborazione con le varie Classi ed i Club della riva Lombarda del Lago.

La Centomiglia 2021 ha goduto del contributo di Regione Lombardia. Tutte le regate sono state corse sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, XIV Zona Fiv. Da sottolineare la prestigiosa e significativa collaborazione con Brescia Musei grazie alle Vele della Vittoria Alata.