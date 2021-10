Desenzano, tenta di investire la fidanzata dopo una lite: arrestato

(red.) Venerdì sera si trovavano in un locale di Desenzano, durante una breve vacanza sul lago di Garda ospiti di un albergo di Sirmione, quando tra loro è scoppiato un furibondo litigio, a quanto pare per motivi di gelosia.

Nel tragitto in macchina per tornare all’hotel l’alterco è proseguito. Si sono fermati e sono scesi, continuando a litigare finché l’uomo è risalito in macchina ed è ripartito, urtando leggermente – e forse volontariamente – la donna che è finita per terra.

Subito l’investitore si è fermato per soccorrere la compagna, poi sono stati chiamati i carabinieri ai quali hanno raccontato l’episodio. La donna è stata accompagnata in ospedale per essere visitata e medicata per le lievi ferite riportate, mentre l’uomo – che avrebbe precedenti specifici – è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni.

Protagonisti della boccaccesca, ma grave, avventura due milanesi, lui 50enne e lei di 31 anni, in vacanza sul lago. Da tempo i due portano avanti una relazione burrascosa nella quale non sono mancati altri episodi simili e tra loro ci sono già state altre denunce.