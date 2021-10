Sirmione, al via il censimento popolazione e abitazioni

(red.) A ottobre 2021 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica che ogni anno coinvolge gruppi di cittadini individuati con criterio casuale tra le famiglie residenti nei Comuni che fanno parte del campione. Nel 2021 sono oltre 2 milioni 400 mila le famiglie coinvolte, residenti in 4531 comuni italiani tra i quali il Comune di Sirmione (Brsecia).

Sono 6 i rilevatori incaricati dal Comune, operatori muniti di apposito tesserino che su richiesta esibiranno un documento di riconoscimento. I rilevatori provvederanno ad effettuare una rilevazione areale e una rilevazione da lista.

La rilevazione areale prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune: vi partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento.

Le rilevazioni areali seguiranno il seguente calendario: 1° ottobre – 13 ottobre 2021: le famiglie vengono informate dell’avvio della rilevazione con una lettera non nominativa e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione.

Il 14 ottobre – 18 novembre 2021 le famiglie vengono contattate da un rilevatore che illustra le diverse modalità di compilazione del questionario.

La rilevzione da lista prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.

Le rilevazioni da lista avverranno come di seguito indicato: prima settimana di ottobre 2021, le famiglie ricevono da parte di Istat la lettera informativa nominativa per partecipare al Censimento. Dal 4 ottobre al 13 dicembre 2021 le famiglie compilano il questionario online.

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2021 , le famiglie che non hanno ancora risposto vengono sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune o ricevono la visita di un rilevatore.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021. Il questionario è unico e riguarda aspetti come tipologia delle famiglie, caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socio-economiche e di mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente, tipologia di alloggio, caratteristiche delle abitazioni occupate e dei relativi edifici.

Il censimento assolve agli obblighi di rilevazione stabiliti dai regolamenti europeo e nazionale ed è obbligatorio per i cittadini partecipare alla rilevazione. I dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione dei dati. Infine, i dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Le famiglie coinvolte possono contattare il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21, oppure contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario. Il CCR del Comune di Sirmione si trova presso l’Ufficio Anagrafe, Piazza Virgilio n. 52 – Telefono: 030 9909143 – 9909144 – 9909146 Email: anagrafe@sirmionebs.itPEC: sirmione.pec@legalmail.it

Orari: lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e sabato dalle ore 09.00 alle ore 10.00.