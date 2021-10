Depuratore, “Presidio in Broletto continua ad oltranza”

(red.) Venerdì 8 ottobre delegazione composta dai 5 membri del Comitato di coordinamento del Presidio 9 agosto è stata ascoltata in Audizione in presenza dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

“Gli argomenti”, spiega una nota del Comitato, “che sono stati coralmente esposti dai cinque membri, hanno particolarmente e favorevolmente colpito i quattro Deputati che erano presenti in presenza, ed altri che erano collegati da remoto; durante la Audizione alcuni dei Deputati in presenza hanno ritenuto necessario e quindi chiesto alla Presidente On. Alessia Rotta di invitare in Audizione il Ministro della Transizione Ecologica, e di rimettere in discussione tutto l’Iter della nuova depurazione del Garda”.

“Il nostro Presidio”, prosegue la nota, “con comunicazione data tramite Pec in data odierna al Questore, proseguirà ad oltranza almeno indicativamente fino al 14 novembre; in merito, data la stagione fredda che sta arrivando, abbiamo chiesto al Questore di facilitare il posizionamento da parte nostra di una copertura per i volontari che a turno presidiano, ovvero una copertura pur consona col contesto generale ma capate di proteggere dall’acqua e dal freddo sia di giorno che di notte i presidianti”.

“Domenica 10 ottobre alle 16,30, presso il Presidio, tutti i volontari sono invitati alla nuova pubblica assemblea che il Comitato di coordinamento ha indetto al fine di aggiornare direttamente tutti sugli ultimi accadimenti e su varie cose”. “Sempre domenica 10 ottobre, alle 18,30”, viene spiegato, “è attesa al Presidio la significativa visita del noto climatologo Luca Mercalli”.