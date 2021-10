Movimento 5 Stelle Desenzano: mercoledì incontro sulla viabilità

(red.) Mercoledì 6 ottobre alle ore 20,45 presso la Sala Brunelli, all’interno del palazzo comunale di Desenzano, il Movimento 5 Stelle inizia il suo percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative del 2022. “Lo facciamo”, informa una nota, “affrontando insieme uno dei temi importanti per la nostra città, ovvero viabilità e mobilità. Ci confronteremo per discutere quanto fatto in questi ultimi anni in merito a questa tematica e raccogliere nuove idee e proposte, in funzione del miglioramento della attuale situazione viabilistica e della risoluzione delle tante criticità esistenti. Vi aspettiamo numerosi per diventare parte attiva nella costruzione della città di domani!”.

L’accesso è libero nel rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid. Info: desenzano5stelle@gmail.com