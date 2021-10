Desenzano, niente corsi d’atletica nella “patria” di Jacobs

(red.) Nella cittadina che ha visto crescere l’astro dell’atletica Marcell Jacobs, due ori alle Olimpiadi di Tokyo 2020, non ci sarà nessun corso di atletica per l’anno 2021-2022.

Un paradosso, emerso appena dopo i festeggiamenti tributati al velocista gardesano. Niente corso di atletica per i 150 bambini iscritti al Tre Stelle che ha dato i natali (sportivamente parlando) “all’uomo più veloce del mondo”.

Il corso, che sarebbe dovuto partire martedì 5 ottobre, invece, non ci sarà. L’amministrazione comunale si è detta “amareggiata” per la situazione su cui il Movimento 5 Stelle ha già presentato un’interrogazione.

I motivi? Sarebbero ascrivibili a diversi aspetti: innanzitutto il boom di iscrizioni che la società non sarebbe in grado di gestire, ma, anche, la difficoltà nell’utilizzo degli impianti e, pure, scelte personali dell’allenatore degli over 13 che si è trasferito a Milano per lavoro, mentre il tecnico degli under 13, Adriano Bertazzi, primo coach di Jacobs , ha annunciato proprio in questi giorni la rinuncia al ruolo, scrivendo alle famiglie dei bambini iscritti che “con molto dispiacere vi comunichiamo che l’attività della scuola di atletica, con inizio previsto per martedì prossimo, quest’anno non verrà svolta: chiediamo scusa per avervi fatto perdere tempo, ma sono sorte problematiche inattese e invalicabili che, sommate al persistere di altre, ci hanno condotto a questa amara decisione”.

Nel messaggio si farebbe riferimento a presunti malumori covati da tempo da Bertazzi, che da 25 anni ha sempre lavorato nel settore a Desenzano del Garda.

Intanto il Comune gardesano e la società Pro Desenzano stanno lavorando per garantire l’avvio dei corsi coinvolgendo nuovi allenatori.

Nel frattempo il Comune ha già approvato i lavori di sistemazione del campo di atletica del Tre Stelle, per una valore stimato di 500mila euro.