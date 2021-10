Martedì a Sirmione il fotografo Ferdinando Scianna

Martedì 5 ottobre, ore 21 a Sirmione, Palazzo dei Congressi, Ferdinando Scianna presenta il suo libro Autoritratto di un fotografo. Conduce la serata Camilla Lavazza.

Ferdinando Scianna è stato il primo fotografo italiano a fare parte della prestigiosa agenzia fotografica Magnum Photos International. Autoritratto di un fotografo è la nuova edizione dell’autobiografia di Ferdinando Scianna, aggiornata con il racconto degli ultimi dieci anni di vita e di lavoro. Scianna è sempre stato “un fotografo che scrive”, un autore prolifico di tanti volumi fotografici che ha scelto di coniugare in un’unica sintassi l’espressione verbale e quella visuale. Ed è proprio quello che emerge in questa affascinante autobiografia, corredata dalle più celebri immagini dell’autore, un grande protagonista della fotografia italiana e internazionale, vincitore del prestigioso premio Nadar nel 1966 per il libro Feste religiose in Sicilia (con i testi di Leonardo Sciascia). Autoritratto di un fotografo è il racconto in prima persona dell’avventura fotografica di Ferdinando Scianna: le origini e la vita, i pensieri e le tecniche, cinquant’anni di carriera.

Per consentire a tutti gli interessati di incontrare il grande fotografo, la serata si terrà al Palazzo dei Congressi, in piazzale Europa.

La stessa sera, la mostra fotografica La Divina emozione, realizzata con Magnum Photos International, resterà aperta fino alle 21,00 a Palazzo Callas Exhibitions (Palazzo Callas Exhibitions e il Palazzo dei Congressi distano non più di 5 minuti a piedi).

L’ingresso è gratuito. Il biglietto si prenota qui.