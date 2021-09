Si perde sul Monte Pizzoccolo, recuperata turista tedesca a Toscolano

(red.) Ritrovata nella tarda serata di domenica una turista tedesca di 56 anni, che si era persa durante una escursione nella Valle delle Cartiere. Al buio, senza conoscere i posti, si è trovata in difficoltà e allora ha chiesto aiuto. La centrale verso le 20 ha attivato il Soccorso alpino bresciano; cinque i tecnici della Stazione Cnsas di Valle Sabbia impegnati; sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Dopo avere capito dove la donna poteva trovarsi, l’hanno prima rintracciata a voce nei pressi della cresta sud-est del Monte Pizzoccolo e dopo circa tre quarti d’ora l’hanno raggiunta. Era infreddolita e disorientata ma in condizioni abbastanza buone. L’hanno infine accompagnata all’ambulanza per accertamenti.