Limone, scuole chiuse dopo casi di positività al Covid

(red.) Sono 220 i bambini che frequentano le scuole d’infanzia, primaria e medie di Limone e quelli della materna di monte Grgnano, nel bresciano, in quarantena, dopo alcuni casi positivi tra il personale scolastico.

Scuole chiuse per tutti e quattro (su 13) plessi scolastici interessati dai contagi, nelle giornate di lunedì e martedì, per mancanza di collaboratori scolastici, fondamentali soprattutto per l’assistenza nelle scuole dei più piccoli, dove i bambini non indossano le mascherine.

Sono sette (su 23), infatti, gli operatori scolastici in quarantena dopo la segnalazione di un bimbo risultato positivo alla scuola d’infanzia di Limone, seguito da altri due casi che hanno fatto scattare l’isolamento preventivo.

Successivamente, è risultata positiva una collaboratrice che era stata a cena, la sera precedente, con altri sei colleghi. Da qui è scattata la quarantena, così come disposto da Ats del Garda.

Inevitabile, quindi, la chiusura dei plessi in cui lavora il personale Ata, indispensabile per la pulizia e la sorveglianza dei plessi. In un così breve lasso di tempo non è stato infatti possibile reperire sostituzioni e, anche, in via precauzionale, è stata decisa la sospensione delle lezioni con l’inevitabile disagio per le famiglie.